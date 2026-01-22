Губернатор Подмосковья посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Лобню посетил открытую тренировку юных хоккеистов, которая прошла на катке в Центральном парке.

«Сегодня в Центральном парке Лобни прошла открытая тренировка для детей по проекту „Красная Машина ДВОР — связь поколений“ под руководством Романа Ротенберга — главного тренера сборной „Россия 25“. Ребята учились кататься, владеть клюшкой, бросать шайбу и играть в команде», — рассказал губернатор.

Он отметил, что проект стартовал месяц назад. За это время на трех катках Подмосковья провели 30 бесплатных тренировок. В них приняли участие более 500 детей.

В Лобне каток с искусственным льдом работает даже в +10. Он рассчитан на 130 посетителей одновременно. Объект оборудован освещением, звуковой техникой, прокатом коньков. Рядом открыто кафе.

Каток является частью обновления Центрального парка. Модернизация территории продолжится. В парке появятся новые аттракционы и колесо обозрения.

«За последние пять лет в Лобне преобразилось множество общественных пространств. В их числе победивший во Всероссийском конкурсе парк „Река времени“, набережная озера Киово, Лобненский лесопарк, Парк Защитников Москвы», — добавил Воробьев.

В 2026-м обновят площадь у монумента «Зенитное орудие», сквер в микрорайоне Депо, набережную пруда «Москвич» и сквер на пересечении улиц Вокзальная и Полевая.

Ранее губернатор осмотрел строительную площадку нового ФОКа в Лобне. В спорткомплексе будет работать большой бассейн.