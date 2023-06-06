В городском округе Воскресенск с аншлагом прошла программа «Город профессий»

Важное мероприятие принял у себя парк усадьбы Кривякино. В рамках познавательно-обучающей программы «Город профессий» детей городского округа Воскресенск увлекли в мир интересных, полезных и важных специальностей.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Воскресенск ] Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Воскресенск ]

Детям рассказали, какие профессии они смогут освоить и как смогут с их помощью благотворно повлиять на жизнь других людей.

Пока на главной сцене проходила концертная программа «Все профессии нужны, все профессии важны», на территории парка работали тематические мастер-классы для детей. Присутствующие не на словах, а на деле увидели, как работают мыловары, художники, экскурсоводы. Кто-то из ребят с восторгом наблюдал за работой кондитера, а кто-то загорелся стать пожарным, телеведущим, сварщиком.

На память о празднике ребятам вручили первые игровые «Трудовые книжки».