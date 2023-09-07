В Московской области оборудуют двенадцать спортивных сооружений
Фото: [Пресс-служба Минспорта МО]
В Подмосковье до конца года будут модернизированы 12 плоскостных спортивных сооружений — восемь стадионов, две многофункциональные хоккейные площадки и два универсальных спортивных ядра, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Стадионы будут оборудованы в восьми городских округах —Серпухове (наукоград Протвино), Луховицах, Воскресенске, Лобне, Домодедове (деревня Гальчино), Подольске (микрорайон Климовск), Солнечногорске (квартал комплексной застройки Тимоново) и Волоколамске.
Работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее сообщалось, что в Московской области заготовлено более 870 тысяч тонн грубых кормов.