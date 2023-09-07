В Московской области заготовлено более 870 тысяч тонн грубых кормов

В Подмосковье полным ходом идет заготовка кормов. Предприятия области уже собрали 64 тысячи тонн сена, около 800 тысяч тонн сенажа, более 10 тысяч тонн соломы.

Как отмечает зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, всего в этом году планируется заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа. Использование в рационе качественных кормов собственного производства позволяет максимально реализовывать генетический потенциал сельскохозяйственных животных, благодаря чему повышается молочная и мясная продуктивность скота, сохраняются здоровье и продуктивное долголетие.

Ранее сообщалось, что делегация подмосковных юнармейцев впервые посетила ЛНР.