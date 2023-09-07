В Подмосковье пройдет первый фестиваль креативных индустрий

Цель мероприятия — превращение города в центр креативных индустрий Подмосковья, поддержка собственных творческих кадров, развитие нового вида культурного досуга. Перед гостями выступят музыканты. Будут работать школы диджеев и граффити, художественная выставка, арт-маркет, детская зона. Любой желающий сможет стать полноправным участником праздника и попробовать себя в самых разных творческих направлениях.

Ранее сообщалось, что в Московской области оборудуют 12 спортивных сооружений.