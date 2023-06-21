Бесплатные показы фильмов, приуроченные ко Дню памяти и скорби, пройдут в Подмосковье
Фото: [Кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином»]
В Подмосковье пройдут бесплатные показы фильмов военной тематики, которые приурочены ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.
В сообщении ведомства уточнили, что программы подготовят учреждения культуры и парки, в них отразится память о подвиге поколения Великой Отечественной войны. Показы пройдут в четверг и пятницу на этой неделе, расписание можно найти здесь.
Напомним, что в регионе также пройдет Всероссийская акция «Минута молчания». Она также будет приурочена ко Дню памяти и скорби и пройдет на территории всей страны 22 июня.
*Возрастное ограничение 16+