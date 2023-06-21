Бесплатные показы фильмов, приуроченные ко Дню памяти и скорби, пройдут в Подмосковье

В Подмосковье пройдут бесплатные показы фильмов военной тематики, которые приурочены ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что программы подготовят учреждения культуры и парки, в них отразится память о подвиге поколения Великой Отечественной войны. Показы пройдут в четверг и пятницу на этой неделе, расписание можно найти здесь.

Напомним, что в регионе также пройдет Всероссийская акция «Минута молчания». Она также будет приурочена ко Дню памяти и скорби и пройдет на территории всей страны 22 июня.

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