Всероссийская акция «Минута молчания» пройдет в Подмосковье

Московская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания». Она приурочена ко Дню памяти и скорби и пройдет на территории всей страны 22 июня.

В рамках акции ровно в 12:15 по московскому времени одновременно во всей стране будет объявлена минута молчания. На минуту приостановят телевизионное и радиовещание. Также перестанут работать кассы в ТЦ, остановится общественный транспорт.

Цель проведения акции заключается в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне и обеспечении связи поколений.