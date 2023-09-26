В Подмосковье состоится уникальный концерт с участием певчих птиц

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что в программе примут участие певчие птицы, русские канарейки. В репертуаре произведения П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, А. Пьяцоллы, В. Монти и других композиторов. Птицы сами «выбрали» те произведения, которые музыканты включили в программу концерта. На протяжении нескольких недель они ежедневно слушали полюбившуюся им музыку в записи. На концерте они будут подпевать музыкантам. Мероприятие проходит при информационной поддержке регионального Министерства культуры и туризма.

Ранее сообщалось, что Свято-Троицкая Сергиева Лавра отправит партию подмосковного сбитня в Египет.

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