Свято-Троицкая Сергиева Лавра отправит партию подмосковного сбитня в Египет

Как отмечает зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, в Лавре не исключают возможности поставки фирменных морсов и в Китай, где востребованы низкокалорийные напитки с пониженным содержанием сахара. Посадский сбитень был выбран для поставки на экспорт, поскольку имеет долгий срок хранения, не требует холодильника и заморозки. При этом полностью состоит из натуральных продуктов. В качестве консервантов используют мед и сахар. В составе напитка также травы и фрукты. Продукт можно добавлять в кофе, чай, коктейли или мороженое, а также в горячую воду для приготовления ароматного напитка.

Продукция под маркой «Сергиев канон» присутствует на полках крупных розничных торговых сетей. Доходы от продажи направляют на социальные проекты.

Ранее сообщалось, что сотрудники Мособлконтроля приняли участие в благотворительном забеге.