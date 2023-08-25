В подмосковном Наро-Фоминске проходят губернаторские соревнования по спортивной гимнастике

На помосте выступят команды 13 муниципальных образований — 104 девушки и 57 юношей. Как отмечает президент Федерации спортивной гимнастики Московской области Александр Тишков, Кубок губернатора проводится впервые. Соревнования очень масштабные и проходят во всех возможных разрядных категориях и возрастных группах. Есть основания полагать, что соревнования станут традиционными.

Ранее сообщалось, что в Московской области создан клуб экспортеров.