В Московской области создан клуб экспортеров

Как информирует пресс-служба подмосковного Министерства инвестиций, промышленности и науки, членство в клубе бесплатное. Членами могут стать компании, зарегистрированные на территории региона. Это могут быть и действующие экспортеры, и компании, которые только планируют развивать экспортное направление.

Компании смогут более тесно взаимодействовать со своими коллегами, обмениваться опытом в части внешнеэкономической работы, вырабатывать лучшие экспортные практики и делиться историями успеха.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье продолжается экологическая акция по переработке фруктов.