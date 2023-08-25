В Московской области создан клуб экспортеров
Фото: [Мининвест МО]
Региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности создал «Клуб экспортеров Московской области».
Как информирует пресс-служба подмосковного Министерства инвестиций, промышленности и науки, членство в клубе бесплатное. Членами могут стать компании, зарегистрированные на территории региона. Это могут быть и действующие экспортеры, и компании, которые только планируют развивать экспортное направление.
Компании смогут более тесно взаимодействовать со своими коллегами, обмениваться опытом в части внешнеэкономической работы, вырабатывать лучшие экспортные практики и делиться историями успеха.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье продолжается экологическая акция по переработке фруктов.