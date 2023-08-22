В подмосковных Химках завершился турнир «Кубок Игоря Акинфеева»

Любимец российских футбольных болельщиков, голкипер Игорь Акинфеев назвал пятый турнир на кубок своего имени лучшим в истории.

В этом году соревнование впервые проводилось в Химках и опять же впервые имело международный статус — среди участников были юные белорусские футболисты из спортшколы минского «Динамо».

«Нашему турниру уже пять лет. Я очень счастлив, что мы с каждым годом растем в профессиональном плане, в расширении географии участников. Команды, которые приезжают, это лучшие и самые сильные академии нашей страны. Нынешний турнир был лучшим в его истории», — отметил Игорь Акинфеев.

На вершину пьедестала поднялась юношеская команда «Локомотив» из Москвы. Второе место занял «Зенит» из Санкт-Петербурга, а бронзовую медаль завоевали хозяева турнира - СШОР «Химки». Команду округа активно поддерживал глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Химки являются спортивной столицей Подмосковья. Для нас большая честь принимать пятый, юбилейный «Кубок Игоря Акинфеева». Уверен, турнир стал не только местом соревнования, но и дружбы! Ведь вместе мы сила!» — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Первый «Кубок Игоря Акинфеева» среди детских футбольных клубов, напомним, состоялся в 2018 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Среди организаторов — региональный Минспорт, Фонд развития футбола «Страна Футбола» и Федерация футбола Московской области.