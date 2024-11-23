Внук Пугачевой Никита Пресняков вернулся к музыке в США из-за убыточного бизнеса в России

Никита Пресняков, внук уехавшей из России Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте, начала перепевать песни российских артистов в США из-за убыточного бизнеса в России, сообщил SHOT.

По информации источника, перед Новым годом Пресняков-младший начал гастролировать по Штатам, где выступает в ночных клубах и барах с песнями российских певцов.

Как пишет SHOT, в репертуаре Преснякова песни таких исполнителей как «Отпетые мошенники», Земфира*, «Альянс».

Так, например, 22 ноября певец выступил в Нью-Йорке, а 23 ноября — выступит в Майами. Стоимость билетов на такие концерты начинается 55$ (около 6 тыс. руб.) и заканчивается 550$ (около 60 тыс. руб.).

Как ранее сообщал Telegram-канал, бизнес Преснякова в России терпит серьезные убытки. Речь идет о его фирме «Нико спорт», которая в 2023 году ушла в минус на 1 млн. руб. Компания являлась дистрибьютором уличных тренажеров.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что неофициально был обручен с Аллой Пугачевой на Гаити.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.