Впервые ставшая мамой Сати Казанова выписалась с дочкой из роддома

Певицу Сати Казановой, недавно ставшую мамой, выписали из роддома. Это событие стало особенным для всей семьи звезды, в том числе для ее супруга Стефано Тиоццо, который присутствовал при родах, сообщает Starhit.

«Наша встреча с долгожданной девочкой», — написала в соцсети сестра Сати — Марьяна.

42-летнюю Сати с ребенком встречали ближайшие родственники. Одним из первых к роддому приехал муж звезды.

Для Сати и Стефано рождение ребенка – долгожданное событие. Супруги мечтали об этом пять лет. Паре даже предлагали воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями. Но супруги решили добиваться зачатия естественным путем, что в итоге и случилось.

Ранее сообщалось о том, что новорожденный сын Марии Погребняк перенес операцию на глаза.