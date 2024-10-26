Новорожденный сын Марии Погребняк перенес операцию на глаза

Модель Мария Погребняк поделилась со своими подписчиками в соцсетях переживаниями по поводу здоровья сына Владимира, которому чуть меньше двух месяцев.

У малыша с рождения проблемы с глазами. Назначенные врачами массажи и антибиотик в каплях не помогли мальчику, в связи с чем потребовалась операция.

По словам Погребняк, маленькому Вове с помощью конического зонда пробивали слезные протоки для их расширения. Операция проводилась под местной анестезией и заняла менее 20 минут. Но Марии это время показалось бесконечным.

Малыш стойко перенес хирургическое вмешательство и почти не плакал, однако для его мамы это был огромный стресс. Сейчас Мария Погребняк надеется на скорое выздоровление ребенка.

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