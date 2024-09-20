Выставка «Акварель. Красота в деталях» откроется в Московской области
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В это воскресенье в выставочном зале имени народного художника Ю. В. Карапаева в Клину откроется выставка «Акварель. Красота в деталях», автором которой стал художник-иллюстратор Виктор Никишин. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«В своих работах автор подчеркивает различные состояния природы. Его искусство отражает в простых предметах из обыденной жизни. Виктор Никишин является постоянным участником городских выставок», — говорится в сообщении.
Узнать другие подробности о мероприятии можно на главном информационном туристическом портале региона. Отметим, что оно пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.
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