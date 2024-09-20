Выставка «Акварель. Красота в деталях» откроется в Московской области

В это воскресенье в выставочном зале имени народного художника Ю. В. Карапаева в Клину откроется выставка «Акварель. Красота в деталях», автором которой стал художник-иллюстратор Виктор Никишин. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.