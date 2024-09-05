Выставка члена Творческого союза художников России проходит в Подмосковье

Во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском округе проходит выставка «Хрупкое чудо бытия», автором которой является член Творческого союза художников России Андрей Гринько. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что посетители смогут увидеть работы, написанные в многослойной технике дерево-масло на дубовых и буковых досках, которые были подготовлены и загрунтованы вручную в соответствии с рецептурой эпохи Возрождения. Узнать другие подробности можно на сайте. Отметим, что выставка проходит при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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