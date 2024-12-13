Записи неизданных песен Майкла Джексона случайно нашли в Калифорнии

В Калифорнии случайно нашли записи неизданных песен Майкла Джексона. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

По информации источника, аудиокассеты долгое время хранились на старом складе, который принадлежал продюсеру певца Брайану Лорену. Отмечается, что находку сделал сотрудник дорожного патруля, который недавно приобрел этот склад.

Как пишет издание, на обнаруженных кассетах находятся 15 композиций, из которых 12 записаны полностью. Патрульный, нашедший эти записи, намерен их продать и уже обратился в несколько аукционных домов.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. По официальным данным, его смерть наступила в результате передозировки лекарственных препаратов. Певцу было 50 лет.

Джексона называют «Королем поп-музыки». Он стал одним из самых успешных исполнителей в истории этого жанра, получив 15 премий «Грэмми» и множество других наград. Джексон продал более 1 млрд своих произведений по всему миру, включая альбомы, синглы и сборники.

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