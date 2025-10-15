Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийской акции «Экоелка»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте Всероссийской акции «Экоелка», она пройдет в рамках VI сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Об этом сообщили в пресс-центре премии «Экология — дело каждого».

«Наша традиционная акция «Экоелка» очень полюбилась россиянам. Невероятные по красоте, а главное – экологичные поделки – настоящие произведения искусства. В очередной раз мы нарядим главную экоелку страны потрясающими украшениями со всей России», – сказала глава ведомства.

Участниками могут стать все желающие, для этого нужно сделать новогоднюю игрушку из использованного пластика до 1 декабря 2025 года. Мероприятие направлено на то, чтобы показать, как вторичное использование отходов помогает

В 2024 году участники прислали в адрес премии около 7 тыс. новогодних экологичных игрушек, основой стали бутылки, полиэтилен, сломанные игрушки, блистеры от лекарств и остатки строительных материалов.

Игрушки можно прислать на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр. 1, «Экоелка», до востребования.

Самые яркие украшения можно будет увидеть в Московском зоопарке — на главной экоелке страны, вход на территорию зоопарка для авторов игрушек будет бесплатным.

Отметим, что премия учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Ее присуждают за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. Победители и призеры получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны.

