Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья

Культурные события важны для жителей Подмосковья. Об этом в ходе своего традиционного обращения под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места, музеи. Вообще наш российский туризм заметно растет благодаря и специальным программам, и возможностям, и содержанию», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в подмосковных музеях и других культурных учреждениях представлены работы лучших мастеров, художников, а также лучшие государственные коллекции. Их можно увидеть в музее «Новый Иерусалим» в Истре, на выставках в Серпухове, музее Архангельское и других. Воробьев отметил, что важно наполнять эти места различными событиями. Например, творческими вечерами и конкурсами от музыкантов и звезд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.