Жители и гости Подмосковья смогут посетить гастрономический фестиваль «Аксаковская уха»

В эту субботу в литературно-мемориальном музее «Мураново» в Пушкинском округе пройдет гастрономический фестиваль «Аксаковская уха», приуроченный ко Дню рождения писателя Сергея Аксакова. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут музыкальный моноспектакль и спектакль «Судьба человека» в исполнении актеров Кировского драмтеатра, обзорная экскурсия по усадебному парку и старинные русские игры. Для них приготовят рыбные супы, проведут ярмарки, мастер-классы в различных техниках и игру в классический крокет. Узнать другие подробности можно на сайте. Отметим, что фестиваль пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 12+