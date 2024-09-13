Жители и гости Подмосковья смогут посетить выставку «Экипажи в собрании музея»

Жители и гости Подмосковья могут посетить выставку «Экипажи в собрании музея», которая проходит в музейном комплексе «Конный двор» Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителям представят уникальные образцы нарядных экипажей, которые поступили в музей в середине 1920-х годах, а также предметы дворцовых интерьеров XVII–XIX веков. Узнать другие подробности можно на сайте. Отметим, что музейный комплекс является одним из старейших зданий Сергиева Посада, ранее это был хозяйственный комплекс Троице-Сергиева монастыря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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