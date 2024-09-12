Жители и гости Подмосковья смогут посетить выставку «Те самые вещи»

Жители и гости Подмосковья могут посетить выставку «Те самые вещи», которая проходит в выставочном зале «Поленовская дача» Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть произведения, изображенные на мемориальных фотографиях семьи Мамонтовых, а также ознакомиться с мемориальными предметами, не вошедшими в постоянные экспозиции. Узнать другие подробности можно на сайте. Отметим, что в собрании музея-заповедника «Абрамцево» содержатся свыше 25 тысяч экспонатов, в том числе, живописные и графические работы, иконы, стекло и фарфор и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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