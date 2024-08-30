Жители Подмосковья могут посещать театральные кружки на базе библиотек

На базе подмосковных библиотек работают порядка 150 театральных студий и кружков, куда жители региона могут записаться. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в библиотеке № 1 Одинцовского округа есть студия «Безcoolис», где обучают актерскому мастерству и навыкам ораторского мастерства, в Губернской библиотеке в Королеве — продюсерская студия Pro Chance, где также преподают актерские навыки. В ведомстве уточнили, что театральные коллективы из библиотек активно участвуют в различных любительских и профессиональных фестивалях. Подробности о кружках и студиях, работающих в библиотеках, можно узнать в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.