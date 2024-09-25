Жители Подмосковья смогут посетить встречи с поэтом Евгением Чигриным в библиотеках региона

Первую встречу проведут завтра в Городской библиотеке им. А. С. Горловского в Сергиевом Посаде. В следующий вторник мероприятие пройдет в Центральной библиотеке Истры. Помимо этого, они запланированы в Коломне и в Губернской библиотеке в Королеве. В ведомстве уточнили, что Чигрин является автором «Литературной Газеты», членом Международного Пен-клуба и Союза писателей Москвы, лауреатом Горьковской литературной премии в поэтической номинации за книгу стихотворений «Неспящая Бухта» (2014), многократный дипломант областной премии Р. И. Рождественского и не только. Его книга «Болотный огонь» вошла в шорт-лист Национальной премии «Книга Года- 2024» по версии жюри Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Стихи поэта публиковались в различных журналах, а также переводились на 21 язык мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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