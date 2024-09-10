Жители Подмосковья смогут принять участие в «БОКСЗАБЕГе»

Жители Подмосковья смогут принять участие в туристическом событии «БОКСЗАБЕГ», которое пройдет в Серпухове в следующую субботу под слоганом «Беги вдоль Оки». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Пройти предварительную регистрацию для участия можно здесь. Участников ждут два забега по двум маршрутам, охватывающим живописные улицы города — от парка Олега Степанова до городского пляжа на реке Ока. Для гостей также подготовят показательные бои спортсменов, спортивные игры, детскую площадку, зону для игры в лазертаг, площадку для сдачи нормативов ГТО и не только.

Мероприятие, в том числе, направлено увеличение туристического потока в город Серпухов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его организовали Фонд сохранения культурного наследия и общественное движение «Здоровое Отечество» при поддержке областного Минкульттуризма и Федерации бокса России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 0+