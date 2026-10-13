Жители Подмосковья смогут принять участие в Форуме лидеров уличной культуры, который пройдет 11–14 ноября 2026 года в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он соберет около 300 представителей уличной культуры и спорта — лидеров сообществ, организаторов проектов, экспертов, представителей органов власти и образовательных организаций.

Регистрацию можно пройти до 20 октября по ссылке. В течение четырех дней участники будут обмениваться опытом, разбирать реальные кейсы и искать решения, которые можно применять в городах и регионах. В программу войдут практические форматы, посвященные развитию проектов и сообществ, работе с городской средой, лидерству и командообразованию, партнерствам и устойчивости инициатив, международный опыт развития уличной культуры и не только.

«Форум в „Сенеже“ — это возможность не только поговорить об этих вопросах, но и поработать над конкретными решениями. Нам важно услышать представителей регионов и понять, какие инициативы и подходы действительно нужны на местах. Уверена, что такой открытый разговор поможет найти новые идеи и партнерства, которые участники смогут реализовать уже в своих городах», — отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Мальцева.

Новое мероприятие станет этапом работы с сообществом, которое в сентябре собралось во Владивостоке на Гранд-финале IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Для участия нужно будет заполнить заявку на сайте форума и приложить мотивационное эссе в свободной форме.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта.

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