Жители Реутова смогут заниматься на обновленном стадионе спорткомплекса «Старт»

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что стадион спортивного комплекса «Старт» в городе Реутов ждет реконструкция в рамках государственной программы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, а также создание плоскостных спортивных объектов для занятий на свежем воздухе. Ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции запланирован на 2025 год.

«Визуальным акцентом обновленного спортивного объекта станут силуэтные изображения футболистов на глухих торцевых фасадах, выполненные из фрезерованных HPL панелей. Изображения зададут динамику облику, которая характерна функции спорткомплекса», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыл на территории стадиона «Авангард» первый в Подмосковье полноразмерный футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом.