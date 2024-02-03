Андрей Воробьев вместе с Олегом Матыциным открыли два спортивных объекта в Домодедово

«Размер крытого футбольного поля 45×90м. На нем одновременно смогут тренироваться сразу 8 команд. Также в манеже есть тренажерный зал, раздевалки, душевые и тренерские. Спасибо Президенту за поддержку, спортивные объекты мы построили по федеральному проекту „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“, — отметил губернатор.