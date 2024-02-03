Андрей Воробьев вместе с Олегом Матыциным открыли два спортивных объекта в Домодедово
Фото: [Соцсети губернатора Андрея Воробьева]
Губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным, жителями, легендами и любителями футбола и хоккея открыли на территории стадиона «Авангард» первый в Подмосковье полноразмерный футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом.
«Размер крытого футбольного поля 45×90м. На нем одновременно смогут тренироваться сразу 8 команд. Также в манеже есть тренажерный зал, раздевалки, душевые и тренерские. Спасибо Президенту за поддержку, спортивные объекты мы построили по федеральному проекту „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“, — отметил губернатор.
Здесь сегодня прошел первый матч между легендами футбола и любительской сборной Домодедово. Были Дмитрий Аленичев, Константин Головской, Олег Корнаухов, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко и многие другие.
«Спасибо всем, кто принял участие в матче и вдохновил наших юных футболистов», — подчеркнул Андрей Воробьев в своих социальных сетях.