Жуков с Потехиным пытаются защитить в Верховном суде «Чужие губы»

Сергей Жуков, известный российский исполнитель, подал иск в Верховный суд Российской Федерации, касающийся прав на музыкальные композиции группы «Руки вверх». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

В соответствии с официальными судебными материалами, Жуков и Потехин ранее подали иск в районный суд города в отношении ООО «Издательство ДЖЕМ» и продюсера Андрея Маликова. Причиной иска стало то, что Жуков и Потехин являются авторами и исполнителями музыкальных композиций, включая известные песни «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя» и «Чужие губы». Всего в иске упомянуто тринадцать композиций.

«Поступил иск Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой, признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — сказал собеседник агентства.

В базе данных суда указано, что в данный момент заявление о возбуждении дела передано судье для рассмотрения.

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*включен российским Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.