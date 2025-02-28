Макаревич заявил о планах снова выпускать программу «Смак»

Кулинарное шоу «Смак» перестало выходить в 2018 году. С Макаревичем, который стал автором этой программы, перестал работать его бизнес-партнер. После этого на протяжении семи лет не было снято ни единого выпуска программы. Теперь же музыкант сообщает, что готов возобновить шоу, поскольку сумел найти нового партнера, который готов помочь в съемках и выпуске программы в эфир.

«В какой стране все это хотят снимать и показывать, пока не ясно», — подчеркнул микроблог.

Ранее Макаревич публично заявил, что не оказывает финансовую поддержку Вооруженным силам Украины. Причиной такого решения он назвал опасения за безопасность своего сына, который проживает в России. Музыкант также посетовал, что до сих пор продолжает оставаться русским для украинцев.

*включен российским Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.