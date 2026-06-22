Звезду сериала «Слово пацана» признали негодным к службе в армии из-за биполярного расстройства

Звезду серила «Слово пацана. Кровь на асфальте» Славу Копейкина признали негодным к военной службе, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Причиной стало биполярное расстройство личности, которое было диагностировано у артиста.

Отмечается, что Копейкин проходил медкомиссию по повестке из военкомата, во время которой у него нашли это расстройство.

Признаки заболевания у Копейкина проявлялись еще в подростковом возрасте, однако родные не придавали им значения и к специалистам не обращались. Ярче всего симптомы проявились после личной семейной драмы, которая стала сильным психологическим ударом.

Как уточняет телеграм-канал, с поступлением в ГИТИС и началом актерской карьеры ситуация только усугубилась. Копейкин начал играть в театре, сниматься в сериалах, но на фоне подавленности стал выпивать. Алкоголь, по его признанию, помогал ему чувствовать себя собой.

Позднее актер попробовал запрещенные вещества, что пошатнуло его нервную систему. Тогда он решил обратиться к специалистам. Копейкин принимал антидепрессанты, отказался от алкоголя и наркотиков. Однако внезапно случился сбой: состояние артиста стало нестабильным — он чувствовал себя то хорошо, то плохо. Врачи отправили его в психиатрическую больницу, где после обследования обнаружили биполярное расстройство и поставили на учет.

После получения повестки Слава прошел медкомиссию. Диагноз подтвердился, и актера признали негодным к службе. Сейчас заболевание находится в стадии ремиссии. Сам Копейкин продолжает работать над новыми проектами и не дает болезни мешать творчеству.

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