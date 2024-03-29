«Лазейка исчезнет»: в Госдуме нашли решение проблемы с мигрантами-нелегалами в РФ

На фоне теракта в подмосковном «Крокусе» первый зампред комитета Госдумы по контролю и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к Совбезу и МВД с просьбой решить проблему миграционной политики. Парламентарий уточнил, что на миграционном учете в России состоят более 5 млн иностранцев, но 1,7 млн из них не имеют постоянной работы и неизвестно чем занимаются.

В своем обращении к секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву и главе МВД Владимиру Колокольцеву Гусев предложил проверить всех мигрантов, чтобы узнать, с какой целью они приехали в страну и немедленно выдворить нелегалов. Кроме того, депутат призвал проверить все выданные иностранцам за 5 лет паспорта, а при явных нарушениях, в том числе при незнании русского языка, депортировать их владельцев.

О том, как будет развиваться ситуация в стране дальше, Дмитрий Гусев рассказал нашему корреспонденту. По его мнению, предлагаемые меры не нанесут России вреда, а вот пользы от них будет достаточно.

«Сейчас существует лазейка для возвращения тех, кого депортируют по нарушению миграционного законодательства. Но эта лазейка может быть закрыта. У иностранцев надо брать биометрические данные при въезде в Россию. Ранее биометрию сдавали в МФЦ при получении патента на работу, но некоторые из мигрантов пытались избежать этой процедуры, игнорировали ее. Со сбором биометрии на границе лазейка исчезнет», — подчеркнул Гусев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Дефицита рабочей силы после массовой депортации мигрантов, по мнению депутата, в России не возникнет.

«Сейчас многие секторы труда монополизированы выходцами из Средней Азии — туда не пускают местных. Если дешевые рабочие руки освободят рынок, эти рабочие места с удовольствием займет население РФ. Более того, работодатели будут вынуждены поднять зарплаты на более высокий уровень», — заверил Гусев.

Похожая ситуация, по его словам, сейчас происходит с уборкой дворов и улиц в Москве. Когда зарплата поднялась буквально на 15-20%, на место мигрантов пришли жители России из не очень богатых регионов.

«Может ли вместо них приехать новые мигранты? Да. Но их количество крайне ограничено. В той же Киргизии население — около 7 млн. То есть, там объем мигрантов реально ограничен. Активная составляющая — 1,7-1,8 млн человек. Сейчас в России около миллиона киргизов. То есть, больше полутора раз они вернуться не смогут», — заключил парламентарий.

Ранее политолог предложил изменить Telegram после теракта в «Крокусе».