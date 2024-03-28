Контроль властей и регистрация через «Госуслуги»: политолог предложил изменить Telegram после теракта в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова внимательнее следить за своим проектом, так как тот часто используется преступниками в противозаконных целях.

Песков заверил, что пока никто не планирует блокировать Telegram, но проблема с его аудиторией требует повышенного внимания.

Политолог Вадим Сипров рассказал, что может случиться с популярной платформой на фоне теракта в красногорском «Крокусе».

«Telegram за время своего существования превратился в очень успешный коммуникационный проект. Он изначально задумывался как открытая коммуникационная площадка, и поэтому его используют и политики, и спецслужбы, и преступники и даже террористы. Увы, это издержки любого крупного проекта. Например, соцсеть X использовалась и для управления ожиданиями инвесторов на бирже, и для запуска оранжевых революций — того же Евромайдана в Киеве», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на существенные недостатки, шанс блокировки Telegram в России минимален, уверен эксперт.

«Пользы и удобств от использования этого ресурса больше, чем минусов. Платформа, по крайней мере в российской специфике, зарекомендовала себя все-таки с лучшей стороны. В то же время сложная международная обстановка и достаточно высокая активность мошенников и прочих преступников в Telegram ставят перед властью задачу по введению элементов цензуры в деятельность этого ресурса», — объяснил Сипров.

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Перед правительством России, по мнению эксперта, сейчас стоит конкретная техническая задача: отсечь от использования платформы экстремистов, преступников, террористов, пропагандистов, которые связаны со спецслужбами. Но это, скорее, вопрос развития Telegram.

«Выход мне представляется во взятии государством под контроль цифровых платформ, прямом управлении ими. Например, можно внедрить на территории РФ регистрацию через «Госуслуги», которая могла бы помочь идентифицировать пользователей в случае необходимости и отсечь значительное количество недобросовестных пользователей», — заключил политолог.

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