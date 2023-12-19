«Может привести к нездоровому поведению»: нутрициолог объяснила, почему детям не стоит дарить сладости на Новый год

В Госдуме предложили ввести единый стандарт сладких новогодних подарков для детей и выдавать такие презенты бесплатно. С инициативой выступил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

Как рассказал нам автор инициативы, каждый год родители решают одну и ту же проблему: собирают деньги на подарок в детском саду или школе, а также пытаются исполнить мечту ребенка, которую тот описал в письме Деду Морозу.

«Откуда деньги-то взять? У нас не самая простая экономическая ситуация, санкции. Люди богаче не стали, поэтому я и предложил правительству ежегодно выдавать детям подарки в школах и садиках за счет государственного и регионального бюджетов. Это небольшие деньги, и я уверен, что они в бюджете найдутся», — отметил депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако специалист по детскому сну и питанию, детский нутрициолог и мама двух детей Ирина Ильичева считает, что подобрать универсальный подарок для всех детей будет сложно.

«Что должно быть одинаково интересно и годовасику, и первокласснику? Конечно, это сладости, их любят все дети. Но психологи не советуют закреплять ассоциацию праздника с конфетами, это может привести к нездоровому пищевому поведению малыша. Так что можно подумать еще и в сторону единой выплаты семьям с малышами, чтобы родители купили то, что захочет именно их ребенок», — подытожила Ильичева.

Гусев также обратил внимание на аспект здоровья подрастающего поколения. По словам парламентария, в последнее время у детей часто встречаются разные особенности: аллергия, непереносимость лактозы, проблемы с глютеном, но в подарках это никак не учтено.

«Сегодняшние подарки — это просто набор максимального количества сладостей, сахара. Я хочу, чтобы презенты детям были не только вкусными, но еще и полезными, поэтому предложил Роспотребнадзору разработать специальные стандарты для детских подарков. О том, какие должны быть подарки, должны знать и родители, и те, кто эти товары продает и готовит, чтобы дети наши были здоровыми и радостными», — отметил парламентарий.

Ранее ясновидящая рассказала, как правильно подготовиться к Новому году.