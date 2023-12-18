«Нужно пригласить в гости молодую мамочку»: ясновидящая рассказала, как правильно подготовиться к Новому году

К Новому году нужно готовиться очень серьезно, уверены эзотерики. Елки, украшений и подарков недостаточно. Чтобы наступающий год оказался удачным, необходимо сделать несколько важных дел.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, что в новый год нельзя входить с нерешенными проблемами, долгами и ссорами.

«Очень важно помириться с дорогими людьми именно до Нового года, чтобы не нести негатив в будущее. Если работа вас не устраивает, ищите новую — чтобы с нового года выйти на новое место, где вас ждут лучшие перспективы», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Обязательно перед праздничной ночью нужно выбросить старые вещи, посоветовала ясновидящая.

«Если что-то осталось после ремонта, или вещи, годами висящие в шкафу, обувь, которую вы никогда не будете больше носить, — смело выбрасывайте весь хлам. Также нельзя отзываться плохо об уходящем годе, потому что неблагодарность притянет неудачи в новом», — добавила Алиева.

Тем, кому удастся купить перед Новым годом какую-то вещь с большой скидкой, могут ожидать хорошей прибыли в 2024-м, продолжила экстрасенс.

«Обязательно перед 25 декабря сделайте генеральную уборку — почистить нужно все, чтобы новый год входил в чистый дом. Перед праздником особенно запрещено ругаться, потому что тогда и новый год принесет одни конфликты с членами семьи. Тем, кто мечтает о малыше, нужно пригласить в гости на праздник молодую мамочку, тогда и в вашей семье случится долгожданное чудо», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, какие сувениры нельзя привозить из отпуска.