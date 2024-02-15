«Необходимо разобраться»: в Госдуме предложили бороться с повышением цен на такси в снегопад

Аномально мощный снегопад в Москве и Московской области ожидаемо привел к увеличению цен на услуги «Яндекс.Такси». Сервис, регулярно повышающий стоимость поездок в непогоду, и в этот раз решил не изменять себе.

Как сообщают жители Подмосковья, цены на такси выросли примерно в два раза. В Москве наблюдается аналогичная ситуация — поездка, которая занимает не более 10 минут, обойдется клиенту почти в тысячу рублей.

Происходящее прокомментировал депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Необходимо разобраться с поисковыми алгоритмами сервисов заказа такси. Унифицировать их, чтобы цены в тех или иных районах не росли при экстренных ситуациях в два-три раза», — предложил парламентарий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Но главное, считает депутат, это даже не контроль стоимости, а закон «О такси», который вступил в силу в сентябре 2023 года, но требует дополнительных действий со стороны власти. По мнению парламентария, таксисты оказались к нему не готовы.

«Особенно самозанятые, которые подрабатывали на своих машинах по два-три часа в день. Они ушли из агрегаторов, в серую зону, водителей стало меньше — цены из-за этого тоже выросли. Данными проблемами должны заняться мы, законодатели», — подчеркнул Гусев.

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