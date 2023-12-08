«Возможность одна — естественный отбор»: в Госдуме рассказали, когда исчезнут ДТП из-за глупости

За первые девять месяцев 2023 года число ДТП на дорогах России увеличилось на 4,9%, а смертей в них — на 1,6%. Такую жуткую статистику приводит МВД .

Нередко причинами аварий становятся не незнание ПДД или осознанное их нарушение, а человеческая глупость. Причем некоторым даже не нужна дорога. В Свердловской области, например, мужчина на АЗС решил проверить уровень топлива в баке своего авто, заглянув туда. Чтобы лучше видеть происходящее, он решил посветить туда зажигалкой, что привело к пожару, сообщает Ural Mash.

Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению, рассказал нам, можно ли предотвратить гибели автомобилистов и их случайных жертв, вызванные глупостью.

«Боюсь, что такие люди и без машины способны проявлять свою недалекость общественно опасным путем, совершать дурацкие поступки. Не зря ведь существует неофициальная Премия Дарвина — ее упоминают, когда говорят о человеке, умершем в результате собственной глупости», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ум в бытовом смысле и ум, измеряемый тестами, считает депутат, это разные вещи. Определить человека, способного на столь опасные вещи, попросту невозможно. Даже если проводить IQ-тесты во время медобследования перед выдачей водительских удостоверений, результата это не даст.

«Я не исключаю, что измерение IQ у таких граждан покажет вполне пристойные результаты, но факт налицо. Предотвратить чужую глупость невозможно, да и собственную тоже. Возможность одна — естественный отбор, тот самый, когда гражданин совершает поступки, вредные для него самого», — подчеркнул Вассерман.

То же обучение ПДД и навыкам вождения автомобиля, добавил парламентарий, это уже некий тест, и клинически глупый человек с ним не справится. Остальных же отсеет только время.

Ранее в Госдуме призвали уголовно наказывать всех пьяных водителей.