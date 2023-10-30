«Объемы колоссальные»: в Госдуме предложили привлечь всех заключенных РФ к плетению масксетей для СВО

Едва ли не с самого начала СВО народ России сплотился и делает для победы все, что может. Волонтеры собирают посылки для солдат и отвозят к линии соприкосновения, а артисты выступают перед военными ВС РФ.

В то же время в стране хватает свободных рук — заключенные в разных тюрьмах на территории России отбывают наказания, работают и даже занимаются хобби. Они все могли бы оказывать помощь фронту, считает Даниил Бессарабов, первый зампред комитета Госдумы по строительству и законодательству.

«Молодые мужчины из мест лишения свободы добровольно уходят на СВО защищать Родину. Ну а те, кто в силу здоровья, возраста или иных факторов не может отправиться на фронт, могли бы вносить вклад в победу по-другому: плести масксети, шить форму, собирать сухпайки и прочее», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такая практика, добавил парламентарий, уже существует в некоторых регионах. Например, в Алтайском крае заключенные одной из тюрем трудятся в круглосуточном формате на предприятии, задействованном под нужды военных. Они шьют одежду, выполняют другие работы.

«Приговоренные к принудительным работам в некоторых регионах тоже привлекаются к помощи на предприятиях. А в женских колониях оборудованы швейные цеха с новейшим оборудованием. Сейчас они полностью загружены под нужды СВО — объемы просто колоссальные. Так что, все это уже происходит, хоть и не повсеместно. Там, где к этому еще не пришли, людей тоже нужно привлекать к добрым делам», — подчеркнул Бессарабов.

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