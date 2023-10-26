На душе стало тепло: боец СВО получил неожиданный «привет из прошлого»

Участнику СВО из Подмосковья на фронт пришла посылка, которую, как оказалось, собирали в школе, где он учился. О невероятном совпадении нам рассказал волонтер, один из создателей группы « Русские своих не бросают — Лыткарино » Сергей.

Участник волонтерского сообщества с единомышленниками регулярно посещает ЛНР и ДНР, доставляет посылки на передовую. Во время очередной поездки и произошла занимательная история.

«Мы доставляли в подразделение помощь бойцам, и один из них позже написал, что ему досталась коробочка из родной школы. Солдат записал видео с благодарностью, я передал его в школу № 3 в Лыткарине. В следующий раз учителя уже целенаправленно собрали посылки для своего ученика, приложили письмо. Школа, к слову, постоянно помогает с гумпомощью. Очень активная. Пишут письма, сети плетут, сушат продукты под сублиматы», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сам участник боевых действий признался, что был не очень хорошим учеником, а его родителей часто вызывали в школу. Однако получив послание от учителей, он обрадовался, словно ребенок, а на душе у него стало тепло.



В одной из коробок военный обнаружил плюшевую игрушку — маленького ежа, который теперь выполняет боевые задачи вместе с владельцем.

«Разбирали коробки, друг вслепую залез рукой и резко отдернул — думал, мышь уже забралась. Оказался ежик. Я так понимаю, кто-то сшил вручную. Обещаю, что он будет теперь со мной везде, найду место на броне», — отметил солдат.

Ранее волонтеры рассказали о подарках для участников СВО ко Дню воссоединения новых регионов с РФ.