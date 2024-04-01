«Пора вычеркнуть ее из истории»: в Госдуме призвали навсегда изолировать Манижу

Певицу Манижу проверят по статье об оправдании терроризма из-за ее постов в соцсетях, где она выражала сочувствие задержанным боевикам, убившим более 100 человек в «Крокусе». C просьбой в СК РФ обратился Александр Карабанов, соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследия.

На известия о проверке Манижи отреагировал депутат Госдумы, зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Она заслуживает полного изгнания, изоляции от России. Ни сама она, ни ее песни не должны появляться здесь. Очень неприятно, что когда-то эта идиотка представляла нашу страну на таком же идиотском конкурсе, в котором нам и раньше не стоило участвовать. Таланта Манижа не имела, ее по блату куда-то взяли, а вот мозги и совесть вставить забыли. Теперь пора вычеркнуть ее из истории», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Адвокат Елена Зарецкая рассказала, какое наказание может грозить звезде за ее высказывания.

«В случае, если проверка СК РФ закончится возбуждением уголовного дела, то данные деяния подпадут под статью 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации». Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы», — предупредила эксперт.

Если уголовное дело все-таки будет возбуждено, продолжила Зарецкая, а Манижа все еще будет находиться за пределами России, с рук ей ничего не сойдет. Когда она приедет на территорию страны, то сразу будет задержана на таможенном пункте.

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