Сначала говорит Путин, потом поют спонсоры ВСУ: почему радиостанциям выдали стоп-листы с именами звезд-предателей

Российским радиостанциям тайно разослали стоп-листы с исполнителями, чье творчество больше не должно звучать в эфире. Как сообщает Mash , туда попали сбежавшие из РФ звезды, а также те, кто высказывался против СВО или получил статус иноагента.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал нам, может ли создание подобных черных списков означать, что судьба предателей уже определена, и в Россию они вернуться не смогут.

«Вряд ли. Хотя я не исключаю, что некоторые рекомендации на период избирательной кампании из администрации президента были даны. Такие «певцы ртом» вызывают у народа раздражение и порождают сомнения в серьезности намерений верховной власти довести СВО до победы. Представьте: в эфире сначала Путин рассказывает о нашей цивилизационной уникальности и построении многополярного мира, а потом идут песни иноагентов и экстремистов, которые финансируют ВСУ — у слушателя расщепляется сознание», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, эксперт считает, что на возможность опальных звезд вернуться в РФ могут повлиять их позиция и принципы, а также наличие в стране влиятельных покровителей, способных лоббировать снятие с них каких-либо обвинений. Однако если страна продолжит идти по пути защиты своего суверенитета, то связываться с такими личностями никто не захочет.

Валентин Малюгов, продюсер проектов и звукорежиссер, также прокомментировал ситуацию, отметив, что в России хватает артистов, чьими песнями можно заполнить эфир.

«Радиостанции всегда боялись падения рейтингов. И причина в закрепощенности — слишком боимся брать новых артистов в ротацию: а вдруг его песня не понравится? И зря. Станции стали заложниками собственного безграмотного тестирования музыки еще лет 5-7 назад, и это продолжается. Уверен, что бояться тут нечего. Просто нужно пересмотреть механизмы ротаций и не бояться нового музыкального материала», — подчеркнул наш собеседник.

Русской, добавил он, можно назвать музыку не просто русскоязычную, а ту, которую спел артист, понимающий на каком языке он поет, уважающий свою страну. Те же, кто сейчас попал в упомянутые списки, сами выбрали свою дорогу. От отсутствия их в плейлистах радиостанций отечественная культура ничего не потеряет, а даже приобретет. В эфире появится разнообразие вместо одних и тех же «легенд», и все, наконец, начнут работать: и артисты, и музыкальные редакторы.

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