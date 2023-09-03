«Проверять квалификацию охранников»: депутат ГД сказал, как собираются предотвращать новый Беслан

Почти 20 лет прошло с тех ужасных событий в Беслане, которые унесли жизни 334 человек, большинством из которых были дети. По мнению депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Сергея Колунова, власти могут принять меры, чтобы предотвратить подобные события.

Парламентарий отметил в беседе с нашим корреспондентом, что трагедию, совершенную «террористами, нелюдями, забыть невозможно, как невозможно забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей — героически действовали тогда сотрудники спецслужб, военнослужащие, медики».

«Необходимо делать все возможное, чтобы не допустить повторения трагических событий Беслана. Во-первых, каждый раз перед первым сентября надо проверять безопасность в школах. Пропускная система, видеонаблюдение, ограждения и входные группы должны соответствовать современным требованиям безопасности», — подчеркивает Колунов.

Причем, депутат обратил внимание, что такие проверки не должны быть формальными. Специалисты должны на совесть проверять все вышеперечисленное, и если они найдут недостатки, то власти региона обязаны оплатить средства для улучшения безопасности.

«Во-вторых, необходим четкий контроль за деятельностью ЧОПов. Регулярные проверки тех, кто обеспечивает охрану школ, контроль квалификации сотрудников и так далее. Охрана не только в школах, но и в университетах и колледжах должна быть готова к незамедлительному реагированию в экстренных ситуациях», — резюмирует собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее депутат Госдумы заявил о том, что новая волна мобилизации не планируется.