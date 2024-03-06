«России пора переходить на новый уровень»: в Госдуме предложили переоснастить ТЭЦ после трагедии в Туве

В трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Предполагается, что причиной стала угольная пыль, сконцентрированная в воздухе. В результате в больницу попали 18 человек.

На случившееся отреагировал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он рассказал, как предотвратить аналогичные трагедии в будущем.

«Мы должны четко понимать, что техника безопасности должна беспрекословно соблюдаться. На котельных — в особенности, ведь от аварий зависит тепло в домах людей, горячее водоснабжение», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению депутата, из ситуации необходимо сделать выводы и отреагировать на нее незамедлительно.

«Профильным службам необходимо провести комплексную проверку везде, не только на данной ТЭЦ. Проверку оборудования, проверку сотрудников на знание техники безопасности. Ну а в случае с конкретным объектом — наказать виновных и как можно быстрее восстановить работу», — заявил Колунов.

Также мнением об инциденте поделился первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Когда создавались эти предприятия, а это было 40-50 лет назад, у нас имелись совершенно иные технологии. Конечно, у нас достаточно жесткие требования к подобным объектам, но современные системы все равно лучше. Сейчас нужно проводить техническое переоснащение всех предприятий, России пора выходить на новый уровень — на это будут направлены огромные ресурсы, решение уже принято, об этом мы слышали в послании президента Владимира Путина», — напомнил парламентарий.

Конкретно в Туве, где до сих пор топят только углем, по мнению депутата, необходимо использовать иные источники энергии. Упирается же все в логистику. Речь о строительстве железной дороги в регион идет давно, но пока проект не развивался. Теперь же, по мнению депутата, все начнет меняться.

Врач общей практики Мария Беляева предположила, как долго будут восстанавливаться пострадавшие при взрыве в Туве.

«В данном случае, скорее всего, имело место отравление угарным газом и ожоги. В зависимости от степени отравления и своевременности оказанной помощи, восстановление может занимать от нескольких дней до нескольких недель, а в крайних случаях — до нескольких месяцев. Но если помощь оказана вовремя, высока вероятность благоприятного исхода у всех пострадавших», — сообщила специалист.

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