«Все они должны быть взаимосвязаны»: в Госдуме придумали, как предотвращать ЧП с лифтами

В деревне Шушары в Санкт-Петербурге лифт с людьми рухнул с 8 этажа. Пострадали три человека, среди которых был ребенок.

Как сообщает SHOT, причиной ЧП могла стать перегрузка — в кабину одновременно вошли 13 человек, тогда как по нормативу допускается не больше 8.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов прокомментировал инцидент, отметив, что о перегрузке лифта должны сообщать специальные устройства, которые подключены к канатам каждой кабины. Но если люди не заметили предупреждающий сигнал, датчики, возможно, были неисправны.

«Проблема существует не только в этих устройствах, но и в обслуживании лифтового оборудования в целом. К сожалению, управляющие компании, гонясь за выгодой, заключают договоры на обслуживание лифтов неизвестно с кем. Для недобросовестных УК чем договор дешевле, тем лучше — больше заработают. А для жизней и здоровья граждан это прямая угроза, ведь такие организации не вкладываются в компоненты, нанимают некомпетентных сотрудников», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Результатом такого отношения, считает он, и становятся различные ЧП с лифтами. Решением проблемы могут стать центры компетенций, которые стоит открыть по всей России.

«Учебные организации, созданные при поддержке правительства, способны повысить квалификацию и обучить монтажников и тех, кто обслуживает лифты, правильной и качественной работе. Это первое. Второе — борьба с недобросовестными организациями, ставящими минимальные ценники на обслуживание лифтов, но в итоге ничего не делающими», — объяснил Колунов.

По мнению депутата, минимальная цена может быть показателем того, что организация не будет работать в полную силу.

«Необходимо создать другую цепочку: завод, который выпустил лифт, монтажная организация, которая его установила, и обслуживающая организация, которая содержит его в должном состоянии. Все они должны быть взаимосвязаны, а завод-изготовитель должен еще и выдавать лицензию на деятельность остальных организаций. Соответствующие инициативы у нас уже готовятся, будем направлять их в Минстрой», — пообещал парламентарий.

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