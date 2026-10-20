55 свалок за год: Нижний Новгород борется с нелегальными отходами

В Нижнем Новгороде участились случаи несанкционированного сброса мусора: недобросовестные перевозчики привозят туда отходы, не относящиеся к твердым коммунальным отходам, а также заполняют ими контейнеры и бункеры. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

В 2026 году в городе зафиксировали 55 нелегальных свалок общим объемом более трех тысяч кубометров отходов. Как рассказал и. о. директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, их распределение по районам не всегда отражает реальный уровень загрязнения территории, поскольку количество выявленных адресов не означает, что именно там образуется больше всего мусора.

В следующем году работу по ликвидации свалок планируют продолжить, а объем финансирования рассчитывают увеличить по сравнению с текущим годом. При этом на заседании подчеркнули, что в прошлом и нынешнем годах на эти цели не выделялись субсидии из областного бюджета, что существенно сократило объемы ликвидации свалок. Отдельной проблемой остается вывоз отходов, не относящихся к ТКО, на обычные контейнерные площадки: по словам Краснова, отсутствие эффективного государственного надзора за перевозкой таких отходов позволяет недобросовестным перевозчикам избегать контроля.

Для выявления нарушителей Министерство экологии региона внедряет камеры автоматической фиксации государственных номеров автомобилей, и в следующем году ведомство планирует значительно увеличить количество таких камер и мобильных пунктов контроля. При этом отмечается, что действующие меры пока не позволяют охватить все случаи незаконного размещения отходов. Таким образом, ситуация требует не только роста финансирования уборки, но и системного усиления надзора, поскольку без него недобросовестные перевозчики продолжат пользоваться пробелами в контроле и перекладывать издержки на городскую инфраструктуру и жителей.

Ранее сообщалось, что Дмитровский, Истра и Рузский округа — лидеры по темпам ликвидации свалок в Подмосковье.