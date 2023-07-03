Более миллиона рублей хотят взыскать с тверской компании за порчу земель в Подольске

Управляющую компанию «Прагма Капитал», зарегистрированную в Твери, призовут к ответственности за незаконное размещение отходов в городском округе Подольск.

Отмечается, что в доверительном управлении компании находится участок земель промышленности вблизи деревни Сергеевка. А в ведомство обратились представители администрации, которые и сообщили о незаконном размещении здесь отходов, преимущественно, строительных.

Глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что специалисты провели маркшейдерские и лабораторные исследования, результаты которых установили, что мусор был размещен на площади свыше 200 квадратных метров, общий объем отходов — более 100 кубометров.

Ранее глава региона Андрей Воробьев заявил, что в этом году планируется очистить сорок водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».