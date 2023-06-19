Воробьев заявил, что в 2023 году будут очищены 40 водоемов Подмосковья по программе «100 прудов и озер»

Недавно прошло совещание с региональным правительством, на котором Андрей Воробьев обсудил возможность реализации программы. Об этом пишет издание «Утро.ру»

По итогам совещания стало ясно, что будут очищены 40 водоемов Московской области. Они были выбраны местными жителями по итогам голосования на портале под названием «Добродел». В нем приняли участие порядка 45 000 человек.

Известно, что многие водные объекты уже были очищены. Но губернатор отметил, что в них важно поддерживать чистоту. По его словам, они не должны вновь становится разочарованием для жителей.

Одиннадцать водоемов начали очищать сразу же после 11 июня. А жалоб на портале «Добродел» стало на 28% меньше в сравнении с предыдущим годом.