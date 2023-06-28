Более пятисот шестидесяти экопунктов установлено в муниципалитетах Подмосковья

Подмосковный Подольск стал лидером по сбору тары в фондоматах, за последний год жители муниципалитета сдали более полумиллиона единиц тары, передает пресс-служба «РТ-Инвест».

Отмечается, что на втором месте город Балашиха, там жители сдали в 55 фандоматов триста тысяч пластиковых бутылок и сто тысяч алюминиевых банок. Совсем немного отстает Красногорск — триста пятьдесят тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок было собрано во всех 47 городских экопунктах.

Также были подведены итоги года работы отдельных фандоматов. Самым популярным экопунктом по приему сырья за прошедший год стал экопункт в городе Истра. Он находится у торгового комплекса «Гранд-Истра», где жители сдали там больше шестидесяти тысяч единиц пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Напоминаем, что жители Подмосковья сдавая тару, получают баллы, которые можно потратить на еду, благотворительность, аренду транспорта и покупку книг. Все экопункты «РТ-Инвест» подключены к системе лояльности компании. На сегодняшний день ее участниками являются более тридцати семи тысяч жителей региона.

Ранее глава Подмосковья заявил, что в текущем году в регионе будут очищены 40 водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».