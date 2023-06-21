Более семидесяти километров дорог обустроили в лесах Подмосковья

Обустройство лесных дорог в Подмосковье идет с опережением календарного плана в два с половиной раза, в настоящее время уже пройдено более семидесяти двух километров. Об этом сообщили в региональном Комлесхозе.

Отмечается, что работы проводятся для того, чтобы предупредить возникновение и распространение лесных пожаров и обеспечения проезда специализированной лесопожарной техники. А всего в этом году работы по обустройству затронут более двухсот восьмидесяти трех километров дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе очистят сорок водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».